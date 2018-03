Prezes ING BSK: Sukces fintechu zwykle zależy od dużej bazy klientów na starcie



Londyn, 14.03.2018 (ISBnews) - Dotychczasowe doświadczenia fintechów pokazują, że praktycznie 95% z tych, które odniosły sukces zawdzięczają go możliwości skorzystania z dużej skali działania ich partnerów już na starcie projektu, uważa prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

"Banki i instytucje generujące skalę są potrzebne fintechom i startupom jak deszcz" - powiedział Bartkiewicz w rozmowie z ISBnews w kuluarach VII edycji Polish Economic Forum 2017 (PEF) w Londynie, zorganizowanego przez polskich studentów z London School of Economics (LSE), zrzeszonych w "LSE SU Polish Business Society". Agencja ISBnews była patronem medialnym Forum.

"Doświadczenie dziś pokazuje, że 95% firm fintechowych, które osiągają sukces, to firmy, które współpracują z podmiotami, które już mają zbudowaną skalę klientowską. Bo jak wszyscy wiemy, najtrudniejszym elementem w każdym biznesie jest zbudowanie skali" - wyjaśnił prezes.

Wskazał, że z perspektywy ING BSK współpraca z fintechami jest potrzebna, bo bank jest zainteresowany, żeby świadczyć klientom jak najlepsze usługi. Z punktu widzenia fintechów, taka współpraca jest - według niego - absolutnie konieczna.

"Polskie akceleratory i instytucje głównie mówią, a nam potrzebne są pragmatyczne wdrożenia. Od mówienia i od pomysłu oczywiście istnieje duże prawdopodobieństwo, że przejdziemy do pragmatycznego dostarczania, ale to nie jest przesądzone. W porównaniu z wieloma innymi rynkami mamy dużo do zrobienia, ale jest to tak istotny temat dla rozwoju gospodarczego w Polsce, że bez wątpienia wszyscy sobie życzymy, żeby to się stało rzeczywistością" - powiedział także Bartkiewicz.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

Tomasz Oljasz

(ISBnews)