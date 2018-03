Bowim miał wstępnie 18,77 mln zł zysku netto w 2017 r.



Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Bowim odnotował 18,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., co stanowi spadek o 2,89 mln zł wobec 2016 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej emitenta za 2017 rok wyniosły 1 127 697 tys. zł, co stanowi wzrost o 307 724 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 39,53 mln zł, co stanowi spadek o 4 44 mln zł w stosunku do roku poprzedniego.

"Wzrost skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży jest następstwem właściwego wykorzystania koniunktury rynkowej oraz zwiększonych, w wyniku prowadzonych inwestycji, mocy logistyczno-magazynowych. Natomiast zmiany wyników finansowych związane są z trendami zmian cen wyrobów hutniczych w analogicznych okresach" - czytamy dalej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)