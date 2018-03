Strata netto Miraculum zmniejszyła się do 11,19 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Miraculum odnotowało 11,19 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 15,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 8,34 mln zł wobec 9,81 mln zł straty rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,21 mln zł w 2017 r. wobec 32,18 mln zł rok wcześniej.

"Nadrzędnym celem zarządu na rok 2018 jest poprawa sytuacji biznesowej spółki oraz wprowadzenie jej na ścieżkę stabilnego wzrostu. […] W ciągu najbliższych miesięcy planujemy wdrożenie nowych linii produktowych i odświeżenie opakowań produktów w nawiązaniu do aktualnych trendów w markach Tanita ( produkty do depilacji ), Lider ( marka wyspecjalizowana w męskich kosmetykach do golenia ) i Być może ( produkty perfumeryjne )" - napisał prezes Tomasz Sarapata w liście do akcjonariuszy.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)