Spółka zależna Unibepu kupiła nieruchomość w Poznaniu pod ok. 340 mieszkań



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Monday Kosmonautów MP, spółka zależna Unibepu, nabył prawo własności nieruchomości położonej w dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu od firmy Nowak-Investments Roman Nowak, poinformował Unibep. Cena wyniosła 13 mln zł. Na nieruchomości ma zostać zbudowane ok. 340 mieszkań.

"Przedmiotem transakcji jest nabycie przez kupującego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni ok. 1,1 ha położonej w Poznaniu przy ulicy Serbskiej i Naramowickiej za cenę 13 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Nieruchomość nabywana jest na cele inwestycyjne związane z planowaną inwestycją mieszkaniową, w ramach której do zrealizowania jest ok. 340 mieszkań. Za obsługę w/w inwestycji odpowiadać będzie spółka zależna od Unidevelopment, tj. Monday Development, podano także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej.

(ISBnews)