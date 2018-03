Zysk netto JHM Development wzrósł r: r do 16,8 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - JHM Development odnotował 16,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 22,79 mln zł wobec 20,99 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 137,85 mln zł w 2017 r. wobec 78,83 mln zł rok wcześniej.

"W 2017 roku spółka JHM Development S.A. odnotowała rekordowy w swojej historii wzrost przychodów ze sprzedaży. Wiązało się to z oddaniem do użytkowania dwóch dużych inwestycji w Katowicach i w Rumi oraz niewielkiej inwestycji w Łowiczu. Realizację inwestycji w Katowicach i Rumi rozpoczęto w roku 2015, a inwestycji w Łowiczu w roku 2016" - czytamy w raporcie.

W efekcie w roku 2017 nastąpiło rozpoznanie przychodów ze sprzedaży 369 lokali mieszkalnych i usługowych oraz domów jednorodzinnych, podczas gdy w roku poprzednim przekazano 176 lokali i domów jednorodzinnych, podano także.

"Należy przy tym zauważyć, że rok 2017 spółka zakończyła z 226 umowami deweloperskimi i przedwstępnymi, podczas gdy w poprzednim roku było to 102 podpisane umowy deweloperskie i przedwstępne. Ten poziom przedsprzedaży dla inwestycji w trakcie budowy pozytywnie wpłynie na liczbę przekazań w tych inwestycjach po ich oddaniu do użytkowania w roku 2018" - czytamy dalej.

Jednocześnie w działalności związanej z wynajmem powierzchni handlowej realizowanej głównie w

Centrum Handlowym Marywilska 44 nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 6,4% r/r, podkreślono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 7,36 mln zł wobec 2,51 mln zł zysku rok wcześniej.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

(ISBnews)