"Maas, mimo problemów z praworządnością rządu PiS, o których wypowiadał się publicznie jako minister sprawiedliwości, szybko szuka dialogu z Polską" - czytamy w niemieckiej gazecie. "FAZ" ocenia, że poprzedni szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel "nie śpieszył się z wizytą w Polsce".

W artykule "Nowy minister, nowa rzeczywistość" dziennik odnotowuje, iż Maas "stawia akcenty na politykę wschodnią".

Według "FAZ" Maas dał do zrozumienia, że wobec Rosji może "przyjąć nowe tony". Dziennik pisze, że polityk ten w przeciwieństwie do Gabriela otwarcie mówi o rosyjskiej ingerencji w wybory w zachodnich państwach. "(...) Zmienia się rzeczywistość naszej polityki zagranicznej" - gazeta cytuje szefa niemieckiego MSZ. Jak wskazuje, mimo, iż Maas uznał, że potrzeba "konstruktywnego dialogu z Moskwą", to dodał, że jeśli "Rosja się izoluje i definiuje przez przeciwieństwo wobec Zachodu, to może nas to martwić".

"FAZ" odnotowuje środową wizytę Maasa w Paryżu, gdzie niemiecki minister spraw zagranicznych rozmawiał ze swoim francuskim odpowiednikiem Jean-Yves Le Drianem m.in. o sprawach europejskich, Rosji, Ukrainie, Syrii oraz Iranie. Dziennik cytuje słowa szefa niemieckiej dyplomacji, że przyjechał do Paryża, by uścisnąć "wyciągniętą rękę" prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Zaprzysiężony w środę na ministra spraw zagranicznych Maas podczas piątkowej wizyty w Warszawie spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Polska jest drugim po Francji celem wizyty zagranicznej Maasa jako szefa dyplomacji.

Spotkanie niemieckiego ministra z prezydentem Andrzejem Dudą planowane jest na godz. 12 w Pałacu Prezydenckim. Maas ma też rozmawiać o 15.00 z szefem polskiego rządu. Późnym popołudniem planowane jest z kolei jego spotkanie z szefem polskiego MSZ; o godz. 17 obaj ministrowie mają wystąpić na wspólnej konferencji prasowej.

