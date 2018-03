Sescom zadebiutuje na głównym rynku GPW we wtorek



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Sescom przeniesie notowania na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect we wtorek, 20 marca, podała spółka.

"To dla nas wyjątkowy rok. Zmiana rynku notowań i tym samym debiut na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wzmocni naszą pozycję, ale też podkreśli transparentność i otwartą komunikację - to ważne w budowaniu dobrych, wieloletnich relacji biznesowych, także na arenie międzynarodowej. Obecność na GPW to także możliwość pozyskania w przyszłości nowych, stabilnych i długoterminowych inwestorów instytucjonalnych" - powiedział prezes Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.

Zmianie rynku nie towarzyszyła oferta akcji. Do obrotu na GPW zostanie wprowadzonych 750 000 akcji serii A2, 50 000 akcji serii B, 100 000 akcji serii C i 450 000 akcji serii D. Akcje serii B, C i D były dotychczas notowanie na rynku NewConnect, natomiast akcje serii A2 zostały zdematerializowane z zamiarem dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. Łącznie obrocie znajdzie się 1 350 000 akcji spółki.

"Nasza firma znajduje się w bardzo dobrej sytuacji płynnościowej i gotówkowej, o czym świadczą wysokie przepływy, ujemny dług, czy też systematycznie rosnący kapitał obrotowy. Dlatego mimo ambitnych planów rozwojowych, przy przyjściu na GPW, nie zdecydowaliśmy się na emisję akcji, a plany rozwojowe w najbliższej przyszłości chcemy finansować poprzez finansowanie bankowe i dotacje. Nie wykluczamy jednak emisji w przyszłości, gdy pojawią się kolejne projekty inwestycyjne uzasadniające taki cel. Dzięki temu umożliwimy wielu zainteresowanym inwestorom uczestnictwo w ścieżce wzrostu naszej firmy" - dodał prezes.

Sescom działa od 2008 r. i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. Od 2013 r. jest notowany na New Connect.

(ISBnews)