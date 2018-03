Robyg po wynikach sprzedaży w I kw. spodziewa się kontraktacji jak w ub.r.



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Z uwagi na niesłabnący popyt w I kwartale br., Robyg prognozuje, że kontraktacja w całym 2018 r. będzie zbliżona do roku ubiegłego, wynika z komunikatu spółki. Robyg ma obecnie w sprzedaży ponad 1000 lokali w Warszawie, dodano.

"W 2017 roku grupa Robyg sprzedała 3 471 lokali i ma ambicję, by utrzymać taką dynamikę rozwoju. To efekt doskonałego wyczucia rynku mieszkaniowego - oferta Robyg jest idealnie dopasowana do aktualnych trendów - zarówno pod względem różnorodności metraży, designu, jak i lokalizacji" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży w Warszawie Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

W I kwartale 2018 roku popyt wśród klientów spółki nie słabnie - tym samym pozwala na optymistyczne prognozy dla kontraktacji na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego, podano również.

"Robyg prowadzi w Warszawie inwestycje w dzielnicach: Wilanów, bliski Tarchomin, Bemowo, Wola, Mokotów, Ursus, a wkrótce planuje uruchomienie projektów w kolejnych lokalizacjach" - czytamy dalej.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)