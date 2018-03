Talanx rekomenduje 1,4 euro dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Zarząd i rada nadzorcza Talanx rekomendują zwiększenie wypłaty dywidendy o 0,05 euro r/r do 1,4 euro z zysku za 2017 r., podała spółka.

"Oznacza to stopę dywidendy liczoną w odniesieniu do średniej ceny akcji Talanx za ostatni rok finansowy w wysokości 4,2% (w 2016 r.: 4,8%) oraz kontynuację poprzedniej polityki dywidendowej nastawionej na wiarygodność. Oznacza to, że od IPO w październiku 2012 r. dywidenda rosła stale od 1,05 euro - o 35 centów, tj. ok. 33%" - czytamy w komunikacie.

Talanx odnotował 672 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 903 mln euro zysku rok wcześniej.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.

