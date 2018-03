Zysk netto Asseco Poland wzrósł r: r do 466,6 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Asseco Poland odnotowało 466,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 301,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 584,8 mln zł wobec 769,4 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 830,5 mln zł w 2017 r. wobec 7 932 mln zł rok wcześniej.

"W minionym roku podjęliśmy także decyzję dotyczącą realizacji zysku z części inwestycji w akcje Formula Systems. Dzięki tej transakcji z początkowej inwestycji 427 mln zł Asseco Poland uzyskało już zwrot 457 mln zł i nadal jest największym akcjonariuszem Formula Systems. Natomiast porozumienie zawarte z CEO Formuli umożliwiło nam odzyskanie kontroli nad tą spółką" - napisał prezes Adam Góral w liście do akcjonariuszy.

Izraelski rynek, podobnie jak w poprzednich latach, miał najwiekszy udział w przychodach Grupy Asseco i odpowiadał za 55% skonsolidowanej sprzedaży. Spółki należące do Formula Systems zwiększają skalę działalności, wykorzystując rosnący popyt na rozwiązania informatyczne wśród klientów z sektora finansowego, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, podkreślono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 175,6 mln zł wobec 352,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)