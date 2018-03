ABC Data stawia na ekspansję w regionie, szczególnie w Rumunii



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - ABC Data stawia na ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Rumunii, poinformował ISBnews.tv wiceprezes Andrzej Kuźniak.

"Kolejnym etapem naszego rozwoju jest ekspansja w regionie. Polska jest już dojrzałym rynkiem z silnymi graczami. Natomiast w przypadku takich krajów, jak Rumunia odnotowaliśmy w lutym 2018 roku wzrost o 43% r/r. Obserwujemy, które kraje regionu są najbardziej obiecujące pod względem dynamiki. Mamy świetne wyniki poza Polską. Idziemy więc w tym kierunku" - powiedział ISBnews.tv Kuźniak podczas ABC Data Technology Trends.

Wskazał, że w Rumunii mieszka dwukrotnie więcej obywateli niż na Węgrzech, ale liczba komputerów jest taka sama.

"Tutaj mamy tzw. 'space for improvement', czyli możliwość bardziej dynamicznego rozwoju i osiągania lepszych wyników sprzedażowych. Jako firma, która osiąga ok. 5 mld zł rocznego przychodu jesteśmy bardzo dużym graczem w stosunku do lokalnych firm, z którymi konkurujemy w tych krajach" - dodał wiceprezes.

Zaznaczył, że dystrybutor stara się być najbardziej dynamicznym graczem na rynku.

"Już dawno zauważyliśmy ogromne możliwości, jakie dają technologie mobilne. Współpracujemy z wiodącymi producentami - jesteśmy jednym z dwóch dystrybutorów firmy Apple w Polsce, z dominującym udziałem w rynku. Jako pierwsi dystrybuowaliśmy w Polsce smartfony Huawei i wprowadziliśmy na nasz rynek markę Xiaomi" - przypomniał Kuźniak.

Jak zaznaczył, ta druga firma to nie tylko producent telefonów komórkowych, ale też całego ekosystemu: rozwiązań z obszaru inteligentnego domu oraz skuterów, rowerów elektrycznych i wielu innych.

"Portfolio Xiaomi bardzo się rozszerza. Jesteśmy dystrybutorem tych produktów nie tylko w Polsce, ale też w trzech krajach bałtyckich i w Rumunii. Smartfony Xiaomi mają obecnie 7,5% polskiego rynku otwartego i wierzę, że ten udział będzie się systematycznie zwiększał. Umiemy rozwijać ten biznes z korzyścią dla producenta, klientów i naszych partnerów. Z naszym wsparciem Xiaomi staje się coraz silniejszym graczem" - powiedział wiceprezes.

Wśród innych trendów wskazał na bardzo dobrą sprzedaż komponentów komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem kart graficznych i płyt głównych.

"Zauważamy też gaming i od kilku lat rozwijamy się w tym obszarze. W czterech krajach jesteśmy dystrybutorem produkcji Electronic Arts, czyli znakomitych tytułów, takich jak na przykład FIFA. Ale gaming to nie tylko gry, ale bardzo szerokie pojęcie, obejmujące dedykowane komputery, ich komponenty i akcesoria, włącznie z fotelami czy specjalnymi konsolami do symulacji lotów. Widzimy tutaj bardzo dużą szansę" - powiedział Kuźniak.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)