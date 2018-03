MOL i JSR Corporation zainaugurowały działalność fabryki kauczuku S-SBR



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - MOL i jego partner joint-venture JSR Corporation zainaugurowały działalność fabryki kauczuku S-SBR w Tiszaújváros na Węgrzech, podał MOL. Nowy zakład dostarczy rocznie 60 tys. ton kauczuku i stworzy ponad 100 nowych miejsc pracy.

"Nowy zakład produkcyjny zapewni dostawy 60 tys. ton kauczuku styrenowo-butadienowego (S-SBR) rocznie. Jest to wysoce pożądany na całym świecie produkt chemiczny, którego główny składnik stanowi butadien, produkowany w sąsiednim zakładzie MOL, oddanym do użytku w 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Kauczuk S-SBR jest surowcem używanym do produkcji opon, które dzięki niskim oporom toczenia zapewniają niższe zużycie paliwa, ale też lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni, podkreślono.

"MOL rozszerza swoją ofertę petrochemiczną o jeden z najbardziej innowacyjnych produktów na rynku. Jesteśmy dumni z faktu, że MOL co roku jest w stanie poszerzać ofertę o kolejne, bardziej wyspecjalizowane i bardziej zyskowne produkty. Przed nami wciąż wiele pracy, jednak jesteśmy na najlepszej drodze do osiągnięcia strategicznego celu - stania się wiodącą firmą chemiczną w Europie Środkowej do roku 2030" - powiedział prezes Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

Budowa nowego zakładu w Tiszaújváros rozpoczęła się w 2015 r. na podstawie zawiązanego dwa lata wcześniej joint-venture pomiędzy MOL i JSR Corporation, które objęły odpowiednio 49% i 51% udziałów.

Jednym z kluczowych elementów strategii Grupy MOL jest rozszerzenie oferty petrochemicznej o kolejne produkty o wysokiej wartości, używane w przemyśle motoryzacyjnym, jak również opakowaniowym, budowlanym czy elektronicznym. Do roku 2030 w projekty petrochemiczne i chemiczne firma planuje zainwestować 4,5 mld USD, przypomniano także w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)