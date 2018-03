ZUE ma umowę z PKP PLK na prace na linii Chabówka-Zakopane za 330 mln zł netto



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - ZUE podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań pn. "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane", podała spółka. Wartość umowy wynosi 330 mln zł netto (406 mln zł brutto). Termin realizacji zadania to 42 miesiące od dnia rozpoczęcia prac.

"Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych dla linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz łącznicy w Chabówce. Umowa obejmuje m.in. wykonanie robót branży konstrukcyjnej, inżynieryjnej, budowalnej, torowej, elektrycznej, teletechnicznej i geologicznej. Głównym celem przebudowy jest zniesienie ograniczeń prędkości: dla odcinka linii kolejowej nr 99 z Chabówki do Zakopanego, projektowane prędkości maksymalne mają wynieść dla pociągów pasażerskich 120 km/h, a dla pociągów towarowych 80 km/h. Dla łącznicy w Chabówce prędkość maksymalna pociągów pasażerskich ma wynosić 70 km/h"- czytamy w komunikacie.

Zakres prac na linii Chabówka - Zakopane zakłada m.in. wymianę ponad 44 km torów, przebudowę 12 stacji i 107 obiektów inżynieryjnych (tym 18 mostów i 5 wiaduktów), a także wymianę urządzeń sterowania ruchem. Na trasie znajdą się 62 zmodernizowane skrzyżowania dróg z torami, z czego 23 zostaną dodatkowo zabezpieczone, podano także.

ZUE wyjaśnia, że budowa łącznicy kolejowej w Chabówce spowoduje, iż pociągi nie będą musiały zmieniać kierunku jazdy. Skutkiem tego będzie skrócenie czasu przejazdu pociągów z Chabówki do Zakopanego o około 30 minut (czyli do około 25 minut z 55 minut obecnie).

"Inwestycje na linii Chabówka - Zakopane są częścią większego projektu modernizacji całej trasy Kraków - Zakopane, którego wartość to blisko 1 mld zł. Po przeprowadzeniu wszystkich robót, pasażerowie będą mogli podróżować pomiędzy tymi miastami w czasie ok. 2 godzin i 15 minut (obecnie są to około 3,5 godziny)" - czytamy dalej w komunikacie.

"Projekt modernizacji linii Chabówka - Zakopane to kolejna istotna umowa z PKP PLK w segmencie infrastruktury kolejowej, w której pozycja Grupy ZUE jest bardzo silna. Po jej podpisaniu wartość naszego portfela zamówień wynosi ok. 2,4 mld zł, będziemy także kontynuować rozbudowę naszego backlogu. Perspektywy rynkowe na kolei oceniam pozytywnie - w 2018 roku i latach kolejnych PKP PLK planuje zrealizować prace na rekordowym poziomie" - skomentował prezes ZUE Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)