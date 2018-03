Zysk netto Aplisensu wzrósł r: r do 19,65 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Aplisens odnotował 19,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 17,09 mln zł wobec 15,94 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 22,13 mln zł wobec 20,57 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 99,85 mln zł w 2017 r. wobec 96,68 mln zł rok wcześniej.

"Ostateczny wynik netto Aplisens w 2017 roku wyniósł 19,6 mln zł. Jest to efekt decyzji o rozwiązaniu odpisu aktualizującego aktywo podatkowe, które utworzyliśmy w związku ze zwolnieniem z podatku dochodowego zakładu działającego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomiu. Ten ruch powiększył nasz zysk netto o 5,2 mln zł" - powiedział prezes Aplisensu Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

Największymi odbiorcami grupy w 2017 roku pozostawały rynek krajowy oraz WNP, gdzie przychody ukształtowały się na poziomie odpowiednio 32,5 mln zł (-3,2% r/r) i 36,7 mln zł (-4,5% r/r). Przychody w krajach UE wyniosły 21,8 mln zł (+17,7% r/r), natomiast na pozostałych rynkach – 8,8 mln zł (+44,4% r/r).

"Spadki na rynku WNP to efekt słabej koniunktury, wysokiej bazy porównawczej z 2016 roku oraz dywersyfikacji kanałów dystrybucji produktów grupy. Na rynku krajowym, tak jak przewidzieliśmy w strategii, zanotowaliśmy słabsze wyniki w związku z przerwą w dopływie funduszy unijnych do strategicznych dla nas branż oraz brakiem inwestycji" - skomentował prezes.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 8,6 mln zł. Największych nakładów wymagała rozbudowa siedziby w Warszawie (3,1 mln zł), zakup maszyn (2,9 mln zł) oraz inwestycje w badania i pozyskiwanie certyfikatów (2 mln zł), podano także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 19,26 mln zł wobec 13,32 mln zł zysku rok wcześniej.



Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.



(ISBnews)