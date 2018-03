Aplisens liczy na poprawę koniunktury i wzrost przychodów w Polsce w 2018 r.



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Aplisens liczy na powrót koniunktury i poprawę inwestycji w 2018 r., co powinno przełożyć się na wzrost przychodów grupy w Polsce, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka liczy na realizację celów sprzedażowych ze strategii.

"W roku 2018 liczymy na powolny powrót koniunktury i poprawę na rynku inwestycji, co powinno przełożyć się na powrót wzrostu przychodów grupy na tym rynku. Obserwujemy wzrost inwestycji związanych m.in. z górnictwem i ekologią, czego efektem jest większa liczba zamówień w II połowie 2017 roku" - powiedział Żurawski, cytowany w komunikacie.

Spółka monitoruje też Europę, gdzie obserwuje coraz lepszą koniunkturę.

"Staramy się również umacniać pozycję na rynkach pozaeuropejskich m.in. w Azji czy Ameryce Północnej, dlatego w najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie procedury uzyskiwania certyfikatów umożliwiających sprzedaż rodziny przetworników ciśnienia w USA. Z uwagi na to, że cele strategiczne na 2017 rok udało nam się w dużej części zrealizować, liczymy, że i te na 2018 rok będą zbliżone do naszych oczekiwań" - dodał prezes.

Aplisens widzi duże możliwości dalszego dynamicznego wzrostu szczególnie na rynkach Azji Południowo-Wschodniej i krajów Bliskiego Wschodu oraz Ameryce Południowej i Łacińskiej poprzez m.in. posiadanie lub stopniowe uzyskanie wymaganych na tych rynkach certyfikatów do sprzedawanych wyrobów. Planowane jest również utworzenie spółki zależnej na terenie jednego z pozaeuropejskich krajów.

"Rynki USA i Kanady są również bardzo interesujące i zarząd widzi możliwość sprzedaży produktów grupy na tych rynkach" - podsumowano w komunikacie.

W marcu 2017 r. Aplisens opublikował strategię, w której założył m.in. uzyskanie w latach 2018 i 2019 ok. 8-9% średniorocznego wzrostu sprzedaży na rynku krajowym, wobec spodziewanego w 2017 r. kilkuprocentowego spadku. Na rynku UE celem jest uzyskanie wzrostu sprzedaży o ok. 14% średniorocznie, a na rynkach krajów pozaeuropejskich - o ok. 20% średniorocznie. W przypadku krajów WNP w 2017 r. wzrost spodziewany jest na poziomie ok. 3%, natomiast w kolejnych dwóch latach na poziomie ok. 10%.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)