Atal rekomenduje wypłatę 3,54 zł dywidendy na akcję za 2017 r.



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Atal rekomenduje wypłatę 3,54 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r., poinformowała spółka.

"Zarząd Atal [...] na podstawie opublikowanego jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego, a także zgodnie z polityką dywidendową i wcześniejszą propozycją wypłaty dywidendy na poziomie 80% skonsolidowanego zysku netto za 2017 rok przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki propozycji podziału zysku netto za 2017 rok, który wyniósł 164 069 518,3 zł w następujący sposób:

- kwotę 137 049 719,40 zł, tj. 3,54 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy

- kwotę 27 019 798,90 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Niniejsza propozycja zostanie przedstawiona do zaopiniowania radzie nadzorczej spółki, a następnie skierowana do zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tym przedmiocie, podano również.

"Zależy nam na dalszym budowaniu wartości dla naszych akcjonariuszy, z którymi dzielimy się wypracowanym zyskiem. Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy z zeszłorocznego zysku na poziomie 137 mln zł' - powiedział prezes Atal Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)