Zysk netto BOŚ Banku wyniósł 46,06 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 46,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 60,15 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 384,02 mln zł wobec 309,23 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 109,06 mln zł wobec 109,17 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 19,68 mld zł na koniec 2017 r. wobec 20,83 mld zł na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 24,42 mln zł wobec 67,97 mln zł straty rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa BOŚ zakończyła pierwszy etap wdrażania Strategii, którego celem była naprawa banku i uruchomienie kluczowych projektów rozwojowych powodujących wejście na ścieżkę stabilnego rozwoju i poprawy wyników. W zakresie naprawy przeprowadzono wiele działań ukierunkowanych na restrukturyzację kosztową, w tym redukcję kosztów osobowych oraz restrukturyzację sieci placówek - przy utrzymaniu potencjału do oferowania klientom usług na najwyższym poziomie" - napisał prezes Bogusław Białowąs w liście do akcjonariuszy.

W obszarze działań rozwojowych Grupa BOŚ wyłoniła i rozpoczęła wdrażanie kluczowych projektów biznesowych, takich jak nowy proces kredytowy, przygotowanie oferty dla strategicznych sektorów, dodał prezes.

"W minionym roku BOŚ […] wspierał realizację SOR, będąc bankiem pierwszego wyboru dla podmiotów inwestujących w efektywność energetyczną i inne działania wpływające na poprawę stanu środowiska w Polsce. W rezultacie saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło 4,5 mld zł. Jednocześnie Grupa BOŚ w zdecydowany sposób wzmocniła rentowność, uzyskując wzrost marży odsetkowej z 1,5% w 2016 r. do 1,9% w 2017 r. oraz poprawę wskaźnika kosztów do przychodów (C/I) do 64,5% w 2017 r. wobec 74,6% w 2016 r." - napisał także Białowąs.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)