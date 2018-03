Aplisens planuje 21,6 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Aplisens planuje przeznaczyć 21,6 mln zł na inwestycje w 2018 r., poinformował prezes Adam Żurawski.

"Wydatki inwestycyjne w 2018 r. planujemy na 21,6 mln zł" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że w ostatnim czasie wydatki inwestycyjne w spółce nieco się przesuwały, stąd niektórych inwestycji może nie udać się skończyć do końca 2018 r.

"Do większych inwestycji należy budowa fabryki w Radomiu. Planujemy ją skończyć w pierwszej połowie 2019 r., ale główne nakłady poniesiemy w tym roku" - wskazał prezes.

Istotnym wydatkiem w tym roku może być także zakup 100% udziałów spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej, której badanie prowadzi Aplisens.

W 2017 r. nakłady inwestycyjne Aplisensu wyniosły 8,6 mln zł wobec wcześniej planowanych 10,6 mln zł.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)