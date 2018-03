Portfel zamówień Grupy ZUE ma wartość 2,4 mld zł



Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy ZUE ma obecnie wartość 2,4 mld zł, podała spółka. ZUE uczestniczy w postępowaniach przetargowych na łączną szacowaną kwotę ok. 2,3 mld zł, podano także.

"Od końca 2016 roku intensywnie rozbudowujemy portfel zamówień grupy. Obecnie wynosi on 2,4 mld zł. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją w Polsce koncentrujemy się na poszukiwaniu zleceń w kraju. Chcemy maksymalnie wykorzystać szanse, która się tu pojawiają. Zabiegamy również o klientów za granicą. Złożyliśmy ofertę na przebudowę linii tramwajowej na Słowacji, staramy się też o kontrakty w Bułgarii" - napisał prezes Wiesław Nowak w liście dołączonym do raportu rocznego.

"Z optymizmem patrzymy na perspektywy 2018 roku w segmentach budownictwa infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury miejskiej. Zakładamy, że rynek będzie znacznie większy niż rok wcześniej" - dodał.

W raporcie rocznym ZUE podało, że na dzień sporządzenia dokumentu grupa posiada portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe w wysokości 2 032 mln zł netto, zapewniający realizację prac w latach 2018-2021. W zakresie działalności projektowej wartość podpisanych umów do realizacji w latach 2018-2020 wynosi 6 mln zł netto. Natomiast portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń na 2018 rok wynosi 21 mln zł netto.

ZUE podało też, że uczestniczy obecnie w postępowaniach przetargowych na łączną szacowaną kwotę ok. 2,3 mld zł.

Prezes przypomniał, że pod koniec 2016 roku rząd przyjął znowelizowany Krajowy Program Kolejowy, zgodnie z którym inwestycje na modernizację szlaków kolejowych mają wynieść do 2023 roku ponad 66 mld zł.

"W bieżącym roku PKP PLK planują prace budowlane o rekordowej wartości ok. 10 mld zł. Natomiast plany przetargowe krajowego zarządcy infrastruktury kolejowej na obecny rok obejmują ponad 200 projektów o wartości ponad 11 mld zł. Pozytywne sygnały płyną również z rynku infrastruktury miejskiej. W perspektywie unijnej na lata 2014-2020, preferowane są inwestycje w rozwój infrastruktury tramwajowej. W najbliższych latach większość dużych polskich miast planuje inwestycje w tym zakresie" - wskazał Nowak.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 465,32 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)