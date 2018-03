Zysk netto Vistuli wzrósł r: r do 23,69 mln zł w IV kw. 2017 r.



Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Vistula Group odnotowała 23,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 19,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 31,43 mln zł wobec 25,01 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 223,08 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 188,18 mln zł rok wcześniej.



W całym 2017 r. spółka miała 43,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 35,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 688,51 mln zł w porównaniu z 598,6 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk EBITDA w 2017 roku wyniósł 78,4 mln zł i był wyższy o 20% niż w poprzednim roku.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w 2017 roku wyniosły 417,3 mln zł i były o 54,5 mln zł (tj. o 15%) wyższe od przychodów osiągniętych w 2016 roku. Wzrost odnotowano we wszystkich kanałach detalicznych.

"Wzrost sprzedaży detalicznej związany jest ze wzrostem sprzedaży z m2, wysoką dynamiką sprzedaży w internecie oraz rozwojem sieci sprzedaży. Nowo otwierane salony powodują wzrost powierzchni handlowej generującej wyższe przychody" - czytamy w raporcie.

Sprzedaż B2B zanotowała zmniejszenie sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego o 0,3 mln zł (-3%). W tym samym czasie wartość usług przerobu uszlachetniającego wzrosła o 8% r/r.

"Vistula Group skupia się na rozwoju sprzedaży detalicznej (93% udziału w sprzedaży w 2017 roku w stosunku do 92% udziału w 2016 roku), gdzie marża sprzedaży towarów jest znacząco wyższa niż w przypadku przerobu uszlachetniającego oraz sprzedaży B2B. Sprzedaż B2B pozostaje uzupełnieniem oferty sprzedaży segmentu odzieżowego" - czytamy dalej.

Przychody w segmencie jubilerskim w 2017 roku wyniosły 271,2 mln zł i były wyższe od wyników segmentu zanotowanych w 2016 roku o 35,4 mln zł (15%).

"Wzrost sprzedaży segmentu jubilerskiego został osiągnięty dzięki rosnącej sprzedaży z 1 m2, zwiększeniu powierzchni sprzedaży (wzrost powierzchni o 5% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku). Jednocześnie w związku z wyceną programu lojalnościowego segment jubilerski w IV kwartale oraz w całym 2017 roku odnotował dodatkowe przychody w wysokości 2,9 mln zł w stosunku do 0,6 mln zł w IV kwartale i całym roku 2016" - wyjaśniono w raporcie.

Na koniec 2017 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do ok. 33,3 tys. m2. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 11% natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 5%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 16,73 mln zł wobec 16,58 mln zł zysku rok wcześniej.



Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)