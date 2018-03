Zysk netto PCC Exol spadł r: r do 18,22 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - PCC Exol odnotował 18,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 21,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 30,18 mln zł wobec 29,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 625,35 mln zł w 2017 r. wobec 539,79 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2017 grupa wypracowała najwyższą w historii marżę brutto na sprzedaży, która osiągając wartość 86,7 mln zł, wzrosła o 4,7 mln zł w porównaniu do 2016 roku. Najlepszym okresem minionego roku było drugie półrocze z największym wzrostem rentowności marży brutto, w efekcie czego wynik EBIT był wyższy o 56%, a zysk EBITDA wzrósł o 19% wobec analogicznego okresu roku 2016" - napisał zarząd w liście do inwestorów.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 18,1 mln zł wobec 24,62 mln zł zysku rok wcześniej.

"W minionym roku kontynuowaliśmy inwestycje w zwiększenie zdolności produkcyjnych o 15 tys. ton rocznie. Realizacja tego projektu pozwoli na wzrost sprzedaży i wprowadzenie do oferty nowych, zaawansowanych technologicznie produktów. Część z nich to produkty, które znajdą zastosowanie w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i środków higieny osobistej o łagodnym oddziaływaniu. Inne, będące produktami specjalistycznymi do zastosowań przemysłowych, będą dedykowane takim branżom, jak czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru i przetwórstwo spożywcze. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na rok 2020" - napisano także w liście.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)