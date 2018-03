Asseco Poland pracuje nad bezpośrednim wejściem na rynek USA



Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Asseco Poland pracuje nad bezpośrednim wejściem na rynek USA, poinformował prezes Adam Góral.

„Niesamowicie interesuje nas USA, robimy wszystko, aby wejść na ten rynek bezpośrednio z Polski. Nie mówiłbym o tym, gdyby to nad czym pracujemy, nie było realne. Wymaga oczywiście czasu, ale marzeniem jest dołożenie czwartego filara do naszej grupy - rynku USA" -powiedział Góral na spotkaniu z dziennikarzami.

Według jego słów, praca nad wejściem na ten rynek odbywa się w dwóch wymiarach - w grę wchodzi potencjalny partner, a także wystawienie w cloud jednego z produktow Asseco dla bankowości.

„Bodyleasing może tu być łącznikiem do sprzedaży produktów i zastanawiamy się, czy właśnie w tej formule budować ekspozycję na USA" - dodał prezes Asseco Poland.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).

(ISBnews)