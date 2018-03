Stalprofil rekomenduje wypłatę 0,18 zł dywidendy na akcję za 2017 r.



Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Stalprofilu zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 3,15 mln zł, co daje 0,18 zł na każdą akcję, poinformowała spółka.

"Zarząd Stalprofil S.A. w dniu 21 marca 2018 roku podjął uchwałę o zarekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki propozycji podziału zysku netto wypracowanego w roku 2017, w tym propozycji przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwoty 3 150 000 zł, co daje 0,18 zł dywidendy na każdą akcję" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd złoży wniosek do zwyczajnego walnego zgromadzenia Stalprofil, aby termin ustalenia prawa do dywidendy określić na dzień 16 sierpnia 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 5 września 2018 roku, podano także.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2016 r. miała 800 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)