Asseco chce, aby bieżący rok był operacyjnie lepszy niż 2017 r.

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Asseco Poland chce, żeby bieżący rok był operacyjnie lepszy niż 2017, poinformował prezes Adam Góral.

"Budżet tegoroczny wygląda znacznie lepiej niż wykonanie 2017 (bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych). Zrobimy wszystko, żeby rok był operacyjnie lepszy niż 2017" - powiedział Góral na spotkaniu z dziennikarzami.

Wskazał, że polski rynek pozostaje ważny, ale bardzo istotna jest strategia międzynarodowa grupy. Formula Systems pozostaje strategiczną inwestycją i grupa będzie pracować nad synergiami w promocji i sprzedaży produktów. Skala wspólnej działalności ma znaczenie przy wyborze spółek z grupy jako dostawców rozwiązań IT oraz współpracy z globalnymi partnerami.

Asseco International (AI) to holding do zarządzania i rozwoju spółek grupy Asseco na rynkach zagranicznych, odpowiedzialny za nadzór, strategię, dzialaność związaną z rynkami kapitałowymi realizowanymi na poziomie spółek holdingowej.

"AI będzie nadzorować rozwój wyspecjalizowanych spółek w segmencie płatności i ERP, a przy współpracy z Asseco Poland będzie pracować nad rozwojem w bankowości, ochronie zdrowia, branży użyteczności publicznej. Software jest naszym priorytetem, ponieważ daje dobrą rentowność biznesu" - wskazał Góral.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)