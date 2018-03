Zysk netto CD Projektu spadł r: r do 200,27 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - CD Projekt odnotował 200,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 250,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 240,94 mln zł wobec 303,63 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 463,18 mln zł w 2017 r. wobec 583,9 mln zł rok wcześniej.

"W 2017 r. 95% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej CD Projekt pochodziło z działalności eksportowej. W 2017 r. 54% sprzedaży realizowanej było do odbiorców w USA, a 24% do odbiorców z krajów UE. Obecnie blisko 80% sprzedaży w segmencie CD Projekt RED realizowanej jest za pośrednictwem cyfrowych platform dystrybucji, takich jak GOG.com, Steam, Origin, App Store, Google Store czy PlayStation Store i Xbox Games Store" - czytamy w raporcie.

Wartość przychodów ze sprzedaży Grupy CD Projekt w 2017 roku była niższa o 20,7% od przychodów ze sprzedaży w roku poprzednim, w którym miała miejsce premiera "Krwi i Wina" - dużego dodatku do gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon", zaś "Wiedźmin 3" wprowadzony został do sprzedaży w nowej Edycji Gry Roku (Game of the Year Edition), zawierającej grę oraz oba wydane dodatki, zaznaczono w informacji.

"Od strony sprzedażowej największym nowym wydarzeniem roku 2017 było udostępnienie pod koniec maja 2017 roku pierwszej produkcji free to play grupy - gry 'Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana' w ramach publicznych beta testów" - czytamy dalej.

Największy udział w sprzedaży Grupy CD Projekt miały przychody wygenerowane przez segment CD Projekt RED w kwocie 330 304 tys. zł. Składają się na nie w 96,7% przychody ze sprzedaży produktów w kwocie 319 481 tys. zł wynikające głównie z uzyskanych tantiem dotyczących gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" wraz z dodatkami "Krew i Wino" oraz "Serca z Kamienia", a także przychody uzyskane w ramach projektu "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana". W segmencie GOG.com w 2017 roku Grupa wykazała 169 550 tys. zł przychodów ze sprzedaży, to jest o 27,0% więcej niż w roku 2016, wymieniono w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 184,61 mln zł wobec 249,7 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)