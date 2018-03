Gobarto rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 r.



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Gobarto zdecydował o rekomendowaniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2017 r., podała spółka.

"Zarząd Gobarto [...] postanowił zarekomendować radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości netto 15 230 126,52 zł, w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

W 2017 r. Gobarto odnotowało 15,23 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 7,02 mln zł zysku rok wcześniej.

W kwietniu 2017 r. akcjonariusze Gobarto zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)