Zysk netto Nextbike Polska wzrósł r: r do 4,7 mln zl w 2017 r.



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Nextbike Polska odnotował 4,7 mln zł zysku netto w 2017 r. wobec 3,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Przychody spółki wyniosły 43,5 mln zł wobec 31,8 mln zł w 2016 r. Wynik EBITDA wyniósł 15,6 mln zł wobec 10,6 mln zł rok wcześniej.

"Z uwagi na nieistotną wartość wyników finansowych spółek zależnych, Nextbike Polska nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W przypadku objęcia spółek zależnych konsolidacją, skonsolidowany wynik EBITDA wyniósłby w omawianym okresie 15,2 mln zł wobec 10,1 mln zł w I-IV kw. 2016, natomiast wynik netto wyniósłby 4,3 mln zł w raportowanym okresie wobec 3,3 mln zł w I-IV kw. 2016. Wartość przychodów w przypadku konsolidacji spółek zależnych pozostałaby na niezmienionym poziomie" - czytamy w komunikacie.

Znormalizowane - uwzględniające równomierną alokację skumulowanych przychodów i marży ze zrealizowanych dostaw w poszczególnych latach kontraktu - skonsolidowane przychody za 2017 r. wyniosły 38,6 mln zł wobec 24,9 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowana EBITDA 13,2 mln zł wobec 8,3 mln zł.

"Na koniec 2017 roku liczba rowerów we flocie Nextbike Polska wzrosła do rekordowego poziomu 12,2 tys. wobec 7,8 tys. rok wcześniej" - czytamy dalej.

Udział tego segmentu umów z jednostkami samorządu terytorialnego o dostarczenie i obsługę systemów rowerów miejskich w przychodach ogółem wzrósł do 30% na koniec 2017 z 20% rok wcześniej.

"Miniony rok był dla Nextbike Polska bardzo udany pod kątem rozwoju biznesu i udany również biorąc pod uwagę perspektywy całego rynku. Rowery miejskie zgodnie z naszymi przewidywaniami zyskują na popularności, co wpływa na wzrost rynku w Polsce i Europie, a także na rozwój tej branży pod kątem coraz bardziej przyjaznych użytkownikom rozwiązań. Jako rynkowy lider w Polsce jesteśmy doskonale przygotowani do tego, by oferować miastom i przede wszystkim ich mieszkańcom, jako głównym odbiorcom systemów, rozwiązania dostosowane do ich potrzeb" - skomentował prezes Tomasz Wojtkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Podsumowując: rok 2017 był dla Nextbike Polska rekordowy pod względem osiągniętych wyników finansowych i wielkości floty rowerów. Zakładamy, że w bieżącym roku ustanowimy nowe rekordy w tym zakresie, m.in. dzięki finansowaniu pozyskanemu w ub.r. z oferty prywatnej, która poprzedziła upublicznienie spółki" - dodał prezes.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

(ISBnews)