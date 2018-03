CD Projekt spodziewa się wyższych r: r nakładów na projekty w 2018 r.



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - CD Projekt spodziewa się wyższych w ujęciu rocznym nakładów na projekty, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz.

"Na logikę należy spodziewać się wyższych [nakładów na projekty]. Cały czas rekrutujemy, a dodatkowo dojdzie wrocławskie studio. Gros naszych nakładów to wynagrodzenia" - powiedział Nielubowicz podczas konferencji prasowej.

CD Projekt podał w raporcie, że saldo nakładów poniesionych na koniec 2017 roku wyniosło 142 486 tys. zł i wzrosło o 80 475 tys. zł na przestrzeni roku 2017. Wzrost wynika głównie z nakładów na produkcję gier "Cyberpunk 2077" oraz "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana". Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo nakładów na prace rozwojowe segmentu CD Projekt RED wyniosło 135 210 tys. zł, zaś saldo nakładów na prace rozwojowe segmentu GOG.com wyniosło 7 276 tys. zł.

Na koniec 2017 r. grupa kapitałowa CD Projekt zatrudniała 743 osoby, tj. o 24% więcej niż rok wcześniej. 79% z nich składało się na zespół segmentu CD Projekt RED, pozostałe 21% GOG.com, podano w raporcie.

"67% zatrudnionych w grupie kapitałowej CD Projekt to deweloperzy zajmujący się produkcją gier CD Projekt RED - 'Gwinta: Wiedźmińskiej Gry Karcianej' i 'Cyberpunk 2077' oraz deweloperzy segmentu GOG.com odpowiedzialni m.in. za rozwój strony GOG.com i aplikacji GOG Galaxy. 33% zespołu to osoby nie związane bezpośrednio z produkcją gier i serwisów grupy. To, co wyróżnia CD Projekt RED na tle innych twórców gier to liczny wewnętrzny dział marketingu. Zespół ten na koniec 2017 r. liczył łącznie 60 osób" - wymieniono w raporcie.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.

(ISBnews)