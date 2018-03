Zysk operacyjny wyniósł 198,74 mln euro wobec 122,44 mln euro zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 266,39 mln euro w 2017 r. wobec 1 174,42 mln euro rok wcześniej.



Sprzedaż grupy w Słowenii wyniosła 88 mln euro w 2017 r. i stanowiła 6,9% sprzedaży ogółem, podano w komunikacie dotyczącym wyników.



"Największym regionem sprzedażowym była Europa Wschodnia, gdzie przychody wyniosły łącznie 388,2 mln euro, czyli 30,7% sprzedaży ogółem i wzrosły o 17% r/r. Federacja Rosyjska pozostaje kluczowym rynkiem dla Krka i największym rynkiem pojedynczym; sprzedaż w tym kraju wyniosła 270,9 mln euro, o 20% więcej r/r" – czytamy w komunikacie.



Drugi największy rynek to Europa Środkowa z przychodami w wysokości 303,6 mln euro, co oznacza wzrost o 6% r/r. Sprzedaż w regionie stanowiła 24% sprzedaży ogółem.



Na rynku Europy Zachodniej Krka odnotowała 286,1 mln euro przychodów w 2017 r., co oznacza wzrost o 1% r/r i 22,6% udziału w przychodach grupy.



Sprzedaż w Europie Południowo-Wschodniej wyniosła 160,9 mln euro i wzrosła o 6%, stanowiąc 12,7% przychodów grupy.



"W 2017 r. Grupa Krka przeznaczyła 105,1 mln euro na inwestycje, z czego spółka-matka zainwestowała 85,3 mln euro, a spółki zależne 19,8 mln euro" – podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 153,73 mln euro wobec 102,87 mln euro zysku rok wcześniej.



Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)