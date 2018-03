PHN liczy na rozpoczęcie 3 dużych projektów biurowych w br., w tym PHN Tower



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) liczy, że rozpocznie w tym roku budowę trzech dużych projektów biurowych, w tym widzi szanse na rozpoczęcie flagowej inwestycji - PHN Tower w Warszawie, pod warunkiem szybkiego uzyskania pozwolenia na budowę, poinformował prezes Maciej Jankiewicz

"Mamy nadzieję, że wejdzie do budowy nam w tym roku PHN Tower, Intraco Prime i Marina Office. To będą bardzo duże projekty biurowe" - powiedział Jankiewicz podczas konferencji prasowej.

Najważniejszym projektem jest PHN Tower w Warszawie. Termin rozpoczęcia budowy spółka uzależnia od pozyskania pozwolenia na budowę.

"My jesteśmy gotowi od kilku lat. To nasz flagowy projekt i bardzo nam na nim zależy. Mamy potencjalnych najemców i to, można powiedzieć, anchor tenantów" - powiedział Jankiewicz.

"Jeśli teraz byśmy otrzymali pozwolenie, w przewidywanym terminie, to podtrzymujemy rok 2018 r. jako rozpoczęcie budowy" - dodał członek zarządu Piotr Staroń.

Członkowie zarządu wyjaśnili, że w tym roku spółka rozpoczęłaby I etap inwestycji, obejmujący niższą część kompleksu, na ok. 10 tys. m2 GLA. Wniosek o pozwolenie na budowę obejmuje całość planowanej inwestycji.

W prezentacji spółka podała, że PHN Tower będzie nowoczesnym, wysokościowym budynkiem biurowym klasy A, o powierzchni 40 tys. m2. Szacunkowy koszt to 421 mln zł. Obecnie w jego miejscu prowadzone są prace rozbiórkowe na dotychczasowym obiekcie przy ul. Świętokrzyskiej 36.

Natomiast Intraco Prime to biurowiec o łącznej powierzchni ok. 12,6 tys. m2 przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Z kolei Marina Office przy ul. Hryniewickiego 10 w Gdyni ma mieć 27 tys. m2 GLA.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje ok. 140 wydzielone biznesowo aktywa nieruchomościowe o wartości ok. 2,5 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)