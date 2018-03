Kruk kupi 51% udziałów w spółce działającej na rynku inkaso we Włoszech, podała spółka. Zapisy oferty zakładają docelowe posiadanie 100% udziałów w spółce w ciągu najbliższych kilku miesięcy. "Przed nami kolejne wyzwanie. Konsekwentnie realizujemy założenia naszej strategii na lata 2015-2019 i rozwijamy kolejne obszary działalności. W 2016 roku przejęliśmy spółkę Credit Base- organizację z silnymi kompetencjami w zakresie nabywania portfeli wierzytelności. Dziś przygotowujemy się do kolejnej transakcji - przejęcia podmiotu działającego na rynku zarządzania wierzytelnościami na zlecenie" - powiedział Piotr Krupa, cytowany w komunikacie. Strony ustaliły, że zawarcie umowy nabycia udziałów nastąpi nie później niż do 31 maja 2018 r., podał Kruk w raporcie.

OncoArendi Therapeutics ustalił cenę akcji serii F w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) na 29 zł za akcję i ostateczną liczbę akcji oferowanych na 2 mln sztuk, podała spółka. >>>>

PKO Bank Polski wprowadzi w tym roku wielowalutową kartę, która będzie dostępna dla wszystkich dorosłych posiadaczy kont osobistych w banku, podał PKO BP. "Wprowadzone na rynek w połowie ubiegłego roku karty wielowalutowe do kont Aurum i Platinium II w fazie startu oferty mogły zostać podpięte – poza rachunkiem konta osobistego w złotych – do rachunków w Euro, USD, GBP i CHF. Obecnie mogą równocześnie obsługiwać transakcje na 8 rachunkach, poza wspomnianymi również w koronach duńskich, norweskich i szwedzkich. Tym samym korzystanie z pełnego zestawu możliwości takiej karty pozwala uniknąć kosztów przewalutowania transakcji" - czytamy w komunikacie.

Rank Progress zawarł ze spółką Remil przedwstępną umowę zakupu 50% udziałów w spółce Omega Investments, która realizuje we Włocławku budowę zespołu obiektów handlowo-usługowych, podał Rank Progress. Wartość transakcji to 20 mln zł. "Spółka Omega Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku jest jedynym właścicielem nieruchomości [...] mieszczących się we Włocławku przy ulicy Kapitulna i Długa, o łącznej powierzchni 8,9490 ha [...] Spółka realizuje na nieruchomości inwestycję polegającą na budowie zespołu obiektów handlowo-usługowych, obejmującym odrębne części handlowo-usługowe z przeznaczeniem na sklepy i punkty świadczenia usług (w tym market budowlany przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej w branży 'Dom, Wnętrze, Ogród')" - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała na nową kadencję dotychczasowy zarząd - z prezesem Dariuszem Mańko- uzupełniając jego skład o nowego członka zarządu, Rafała Lechowicza, poinformowała spółka. >>>>

Oferta spółki zależnej Lokum Deweloper, Olczyk Sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A., opiewająca na 13,2 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez firmę Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji i dotyczącym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, w Krakowie przy ul. Bagrowej 3 o łącznej powierzchni około 1,69 ha, poinformowała spółka.

PMPG Polskie Media odnotowały 9,76 mln zł znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 7,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu raportowanym, z uwzględnieniem korekty wynikającej ze zdarzeń jednorazowych spółka miała 5,34 mln zł straty netto. >>>>

i2 Development odnotował 10,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ES-System odnotował 2,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Akcjonariusze GetBack zdecydowali o pierwszym etapie emisji akcji bez prawa poboru w celu podwyższenia kapitału zakładowego, poinformowała spółka. Pierwszy etap oferty zakłada emisję nie do 19 999 999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej niestanowiącej oferty publicznej. Przed głosowaniem dotyczącym drugiego etapu emisji akcji akcjonariusze przegłosowali wniosek o przerwę w obradach NWZ do 6 kwietnia 2018 r. >>>>

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees odnotowało 13,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Murapol Projekt 37, spółka zależna Murapolu, zawarła z osobami fizycznymi umowę nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kąty Grodziskie o łącznej powierzchni 53 625 m2 za łączną kwotę ok. 16 mln zł. Na nieruchomości planowana jest realizacja projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 504 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 23 411 m2. >>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Prairie Mining Limited umowę o zachowaniu poufności w wyniku wystąpienia Prairie do JSW w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce, podały spółki.>>>>

Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł porozumienie z Duro Felguera, dotyczące rozliczenia umowy na wykonanie i montaż dźwigów, podała spółka. >>>>

Akcjonariusze Gobarto zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 25 kwietnia br. >>>>

AllumaInvest, Ziołopex, Barbara Kolańska, Jan Kolański, Colian Holding oraz Ipopema 21 FIZAN, w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów w spółce Colian Holding (w wyniku zawarcia przez wzywających porozumienia), ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż łącznie 41 858 454 akcji Coliana po cenie 3,76 zł za sztukę. >>>>