Franciszek Krok został powołany na wiceprezesa Petrolinvestu



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Petrolinvestu powołała Franciszka Kroka na stanowisko wiceprezesa, podała spółka.

"Rada nadzorcza spółki [...] powołała z dniem 10 kwietnia 2018 roku pana Franciszka Kroka do zarządu spółki, powierzając mu obowiązki wiceprezesa zarządu spółki" – czytamy w komunikacie.

Franciszek Krok w latach 1989 - 1995 był m.in.: radcą w stałym przedstawicielstwie Polski w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, zastępcą stałego przedstawiciela Polski w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, radcą ds. handlowych w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie RP w Moskwie. Od 1995 do 2003 roku pracował w BRE Banku. Od sierpnia 2003 roku do marca 2006 roku pełnił funkcję wiceprezesa PGNiG. W latach 2005-2006 wchodził w skład rady nadzorczej EuRoPol Gazu. Od lipca 2006 roku do 30 marca 2018 roku był zatrudniony w Petrolinvest. Od czerwca 2014 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej w Silurian Sp. z o.o., a od maja 2016 roku - prezesa w Farma Wiatrowa Nowotna II Sp. z o.o. i członka zarządu w Tuja Farma Wiatrowa Sp. z o.o.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2007 r.

(ISBnews)