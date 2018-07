MedApp ma list intencyjny z Future Processing o współpracy m.in. przy CarnaLife



Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - MedApp podpisał list intencyjny z Future Processing - strony zawartego zadeklarowały chęć nawiązania współpracy (w ramach rozwoju należącej do MedApp telemedycznej platformy CarnaLife) w zakresie rozwiązań do symulacji danych i obrazowanie 3D i 4D w obszarze onkologii i kardiologii, podała spółka.

"Emitent oczekuje, że nawiązanie współpracy z Future Processing ułatwi sprzedaż systemu CarnaLife w sektorze ochrony zdrowia" - czytamy w komunikacie.

"W ramach podpisanego listu intencyjnego, specjaliści spółki MedApp i Future Processing będą wspólnie pracować m.in. nad rozbudową analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife, który rozpoznaje aktualnie ponad 20 nieprawidłowości w sygnałach EKG" - czytamy dalej.

Współpraca będzie dotyczyć także symulacji i wizualizacji standardowych danych klinicznych oraz zwiększenia możliwości obrazowania 3D i 4D w medycynie. Spółki koncentrują się na rozwiązaniach dedykowanych kardiologii i onkologii.

"Zarówno Future Processing, jak i MedApp ma duże doświadczenie w pracy nad innowacyjnym oprogramowaniem, które wspiera lekarzy w ich codziennej pracy i procesie diagnostycznym. Liczymy, że połączone siły obu podmiotów, a w efekcie osiągnięty w ten sposób efekt synergii pozwoli nam rozwijać się jeszcze szybciej i efektywniej" - powiedział prezes MedApp Mateusz Kierepka, cytowany w komunikacie.

"Future Processing pracuje nad nowoczesnymi systemami wspierającymi wykrywanie zmian chorobowych oraz skracającymi czas postawienia diagnozy, a także zwiększającymi możliwości obrazowania medycznego. Opracowane technologie pozwalają na zautomatyzowanie analizy dużej ilość danych, jakich człowiek nie jest w stanie przetworzyć oraz wyodrębnienie informacji, których nie dostrzega ludzkie oko" - wskazał business unit managing director w Future Processing Szymon Janota, także cytowany w komunikacie.

Funkcjonalność systemu CarnaLife została już sprawdzona w warunkach naturalnych, na salach operacyjnych wielu szpitali i klinik. W kwietniu tego roku dokonano zabiegu implantacji układu resynchronizującego z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości, podkreślono w materiale.

"W czasie zabiegu użyto gogli Hololens i aplikacjI MedApp. W trakcie zabiegu operator miał możliwość obserwacji hologramu - wizualizacji trójwymiarowej układu żylnego pacjenta, co usprawniło proces wprowadzenia elektrod układu CRT-D. Także w kwietniu bieżącego roku wykonano zabieg leczenia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej ASD (Atrial Septal Defect) oraz zabieg korekty w przypadku pacjentki z rekoarktacją aorty. Podczas operacji, które zostały przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz Pracowni Radiologii Zabiegowej Szpitala MSWiA w Rzeszowie, wykorzystano możliwości CarnaLife Holo i druku 3D" - napisała spółka.

Future Processing Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo informatyczne wytwarzające specjalistyczne oprogramowanie komputerowe na potrzeby międzynarodowego handlu, przemysłu i usług. Inżynierowie Future Processing stworzyli oprogramowanie wspomagające diagnozę zmian nowotworowych w mózgu. Eksperci Future Processing pracowali także nad zaawansowanymi systemami do fluoroskopii, angiografii, diagnostyki nowotworowej oraz statystycznej analizy obrazów medycznych dla brytyjskiej firmy Cambridge Computed Imaging Ltd. (CCI).

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie - telemedycynie. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D. MedApp planuje zdobywać globalne rynki, szczególnie USA.

