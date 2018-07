Jak poinformował podczas poniedziałkowego spotkania prasowego w Sosnowcu dyrektor generalny Amazon w tym mieście Rodrigo Zapata, pod koniec lipca firma otworzy tam nowy budynek o powierzchni 11 tys. m kw. - wyposażony w 30 nowoczesnych drukarek umożliwiających nadruk na ubraniach na indywidualne zamówienia klientów.

Będzie to obiekt oddalony o kilkaset metrów od głównego sosnowieckiego kompleksu Amazona, w którym koncern zajmuje się dystrybucją odzieży obuwia i biżuterii. Decyzja o budowie tamtejszego centrum dystrybucyjnego została ogłoszona w lutym ub. roku. Generalnym wykonawcą inwestycji była spółka Panattoni Europe. Centrum zostało uruchomione pod koniec ub. roku.

Główny budynek Amazona w Sosnowcu ma ok. 500 m długości i 250 m szerokości. Ma on powierzchnię 130 tys. m kw., jednak powierzchnia użytkowa (z czterema poziomami wież składowania) to 310 tys. m kw., co odpowiada 43 boiskom do piłki nożnej. Dotąd oddano 85 proc. powierzchni; składowanych jest tam ok. 16 mln przedmiotów.

Wykonywane w centrach dystrybucyjnych procesy to odbiór produktów od producenta, składowanie, kompletowanie zamówień, pakowanie i wysyłka. W procesach tych pracowników wspierają rozwiązania informatyczne.

Obecnie firma w Polsce, m.in. właśnie w pięciu centrach dystrybucyjnych, zatrudnia ok. 14 tys. pracowników na stanowiskach stałych (10 tys. kolejnych stanowisk jest sezonowych).

Dotąd w sosnowieckim centrum dystrybucyjnym pracę podjęło ok. 2,5 tys. osób, w części dowożonych autobusami (dziewięcioma trasami: z Sosnowca, Jaworzna, Katowic, Będzina, Tarnowskich Gór, Rudy Śląskiej, Zawiercia, a także – od poniedziałku z Tychów i Chrzanowa). Jak poinformowała w poniedziałek Magdalena Zagrodnik z działu personalnego Amazona, do końca roku wraz z rozwojem działalności firma chce zatrudnić w Sosnowcu jeszcze 500 osób.

Podczas poniedziałkowego spotkania prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński akcentował, że takie inwestycje, jak Amazona, oznaczają wzrost gospodarczy nie tylko miasta i regionu, ale całego kraju. Przypomniał, że podregion sosnowiecki jeszcze kilka-, kilkanaście lat temu miał duże problemy z bezrobociem.

„Ten problem (bezrobocia - PAP) tak naprawdę przestaje być problem; zaczyna być problemem pracodawców. (…) Są firmy, które powodują, że miasto rozwija się, kwitnie, w oczach innych” - podkreślił wspominając, że gdy sosnowieckie tereny przy ul. Inwestycyjnej dopiero zaczynały się tam rozwijać, jedną z pierwszych firm, która ulokowała się tam, był Raben.

„Kiedy mówiłem o tych terenach inwestycyjnych i inwestor nie był zbyt mocno zainteresowany, powiedziałem o tej firmie; wtedy dopiero zapytał, gdzie to jest, jakie są warunki. (…). Wtedy ten Raben był takim przyciągającym inwestorem w naszym mieście. Dziś, gdy w tym miejscu pracuje już w różnych firmach 7-8 tys. osób, taką firmą stał się Amazon” - zaznaczył.

Amerykański koncern działa w Polsce od 2014 r. Jak podaje, dotąd wygenerował ponad 4 mld zł inwestycji. Poza Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku utworzył pięć centrów logistycznych w Poznaniu, Sosnowcu, Kołbaskowie oraz Wrocławiu (dwa). W Warszawie funkcjonuje też oddział Amazon Web Services.

W poniedziałek przedstawiciele Amazona akcentowali m.in., że rozwijają współpracę z polskimi przedsiębiorcami, chcącymi rozszerzyć swoją działalność, oferując im możliwość sprzedaży swoich produktów i usług za pośrednictwem Amazon. Z tych form współpracy korzysta już ponad 7,2 tys. polskich przedsiębiorstw.

Amazon to amerykańska spółka z siedzibą w Seattle, która prowadzi największą na świecie sieć sprzedaży wysyłkowej. Działa od 1994 r., należy do pionierów w sprzedaży przez internet.

