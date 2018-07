MSWiA w odpowiedzi na pytania PAP przypomniało, że przy Radzie Bezpieczeństwa Imprez Sportowych pracuje zespół, "którego zadaniem jest przygotowaniem propozycji zmian w przepisach". "W najbliższym czasie" ma przedstawić propozycje i rekomendacje zmian, które po uzgodnieniu na posiedzeniu RBIS "zostaną przedstawione opinii publicznej" - poinformował resort.

W skład zespołu przygotowującego propozycje wchodzą przedstawiciele ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości, Sportu i Turystyki, a także Policji, Państwowej Straży Pożarnej, urzędów wojewódzkich, organizacji i związków sportowych oraz organizacji kibicowskich.

W maju MSWiA zapowiedziało uchwalenie ustaw i inne działania "organizacyjne", które pozwolą efektywniej walczyć ze stadionowymi chuliganami oraz wyposażenie służb w odpowiednie do tego narzędzia. Podkreślano, że rozwiązania te muszą być "efektem konsensusu i porozumienia środowiska sportowego i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne".

Była to odpowiedź na zdarzenia, do których doszło 22 maja podczas spotkania ostatniej kolejki ekstraklasy Lech - Legia. W 77. minucie przy stanie 2:0 dla gości z trybuny zajmowanej przez kibiców poznańskiej drużyny na murawę rzucono race i świece dymne. Sędzia przerwał zawody. Sympatycy Lecha zaczęli napierać na ogrodzenie i po chwili kilkudziesięciu z nich pojawiło się na boisku. Do akcji wkroczyło około 200 policjantów, którzy przegonili chuliganów z powrotem do sektora i opanowali sytuację. Według przepisów, za wdzieranie się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, grozi trzyletnie więzienie.

Wojewoda wielkopolski i delegat PZPN podjęli jednak decyzję o zakończeniu imprezy masowej. Komisja Ligi Ekstraklasy SA przyznała gościom walkower 3:0.

Po tych zdarzeniach na wniosek szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego w trybie pilnym zwołano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Wiceminister Jarosław Zieliński, który przewodniczył posiedzeniu Rady, poinformował potem, że wszyscy "zgodnie stwierdzili, iż nie może być pobłażania dla stadionowych chuliganów". "Musimy jednak działać tak, by prawdziwi kibice nie zostali pokrzywdzeni" - napisał Zieliński na Twitterze.

Według terminarza zamieszczonego na stronie internetowej spółki Ekstraklasa SA, nowy sezon ligowy rozpocznie się 20 lipca.