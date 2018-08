Biuro wyjaśniło, że ok. 850 osób zginęło w czerwcu i w lipcu. W oświadczeniu uściślono, że wskaźnik zgonów jest bardzo wysoki, a liczba migrantów i uchodźców przybywających na europejskie wybrzeża znacznie spadła w porównaniu z poprzednimi latami.

Według informacji organu ONZ od początku roku do Europy przez Morze Śródziemne przedostało się ok. 60 tysięcy migrantów. To o 50 procent mniej, niż w tym samym okresie w 2017 roku.

"UNHCR wzywa władze państw na tych szlakach tranzytowych do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu likwidacji sieci przemytniczych" - powiedział Vincent Cochetel, specjalny wysłannik UNHCR ds. Morza Śródziemnego.

Według UNHCR najwięcej migrantów przybyło do Hiszpanii, która przyjęła ok. 23,5 tys. uchodźców. Wcześniej rolę lidera pełniły Włochy, które jednak w ostatnich dwóch miesiącach zdecydowały się zamknąć swoje porty dla statków z migrantami. (PAP)