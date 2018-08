Wraz z definitywnym wycofaniem w 2011 roku ze służby amerykańskich wahadłowców NASA została pozbawiona własnych środków transportowania astronautów i zaopatrzenia na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Wymiana członków załogi stacji następuje obecnie wyłącznie za pomocą rosyjskich statków Sojuz.

Zamiast podjąć kosztowny własny program budowy nowych pojazdów do współpracy z ISS, agencja postanowiła zwrócić się do amerykańskich partnerów prywatnych, co uznano za tańsze rozwiązanie. Dzięki temu Boeing udostępni NASA swe załogowe statki Starliner, wynoszone w kosmos przez rakiety Atlas, a w przypadku SpaceX będą to jego statki Dragon w wersji załogowej (Crew Dragon) i jego rakiety nośne Falcon-9. Rakiety Atlas wytwarza spółka United Launch Alliance, której udziałowcami są Boeing i Lockheed.

Są to wszystko statki nadające się do wielokrotnego użycia, podobnie jak pierwszy stopień rakiety Falcon-9. Starliner dopiero czeka na swój orbitalny debiut, natomiast towarowa wersja Dragona wykonała już kilkanaście lotów zaopatrzeniowych na ISS. Na stację orbitalną docierają też statki towarowe jednorazowego użytku Cygnus amerykańskiej firmy Orbital ATK, która używa do tych misji własnych rakiet nośnych Antares.

Załogę Starlinera w pierwszym doświadczalnym locie na ISS tworzyć będą kosmiczna nowicjuszka Nicole Aunapu Mann oraz dwaj uczestnicy lotów wahadłowcami - Eric Boe i Christopher Ferguson. W pierwszym locie użytkowym na pokładzie pojazdu znajdą się debiutujący w roli astronauty Josh Cassada i Sunita Williams, która w trakcie dwóch swych poprzednich wypraw na orbitę spędziła na ISS łącznie 322 dni.

Gdy Crew Dragon wystartuje po raz pierwszy, jego załogę tworzyć będą mający za sobą po dwa loty wahadłowcami Robert Behnken i Douglas Hurley. W pierwszym locie użytkowym statku zastąpią ich nowicjusz Victor Glover i Michael Hopkins, mający z sobą 166 dni jednorazowego pobytu na ISS.

NASA zakłada, że pierwszy bezzałogowy orbitalny lot Starlinera odbędzie się na przełomie obecnego i przyszłego roku, a pierwszy lot załogowy w połowie 2019 roku. W przypadku Crew Dragon mają to być listopad 2018 roku i kwiecień 2019 roku. (PAP)