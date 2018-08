Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Górnicy przyjadą do Warszawy i zrobią zadymę, jakiej dawno nie było – można by pomyśleć, patrząc na to, co dzieje się z planem reaktywacji zamkniętej w ubiegłym roku kopalni węgla kamiennego Krupiński w Suszcu. Ale na myśleniu w tym wypadku się kończy.