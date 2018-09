Zdaniem posła Grabowskiego, likwidacja spółek miejskich i połączenie ich działalności w nowej formie pozwoli na zmniejszenie kosztów, a tym samym przełoży się na niższe rachunki mieszkańców Opola za media i usługi dostarczane obecnie przez kilka spółek komunalnych.

Drugim elementem, który chce wdrożyć Grabowski po objęciu funkcji prezydenta Opola, to aktywna polityka na rynku mieszkaniowym.

"W tej chwili ceny mieszkań w Opolu dyktują deweloperzy. Jestem przekonany, że w chwili, gdy do gry wejdzie miasto, budujące i oferujące na sprzedaż mieszkania w rozsądnych cenach, pozostali uczestnicy rynku będą musieli dostosować się do nowych reguł. Skorzystają na tym głównie mieszkańcy Opola i sama gmina, bo więcej mieszkańców to większy potencjał gospodarczy i w dłuższej perspektywie silniejsza gospodarka i wyższe wpływy do budżetu gminy" - wyjaśnia Grabowski.

Kandydat Kukiz'15 postuluje wprowadzenie specjalnej aplikacji lub karty mieszkańca, na podstawie której każdy będzie mógł korzystać - jak mówił - z "ultra taniej" lub darmowej komunikacji miejskiej. Dodatkowo, punkty zbierane przy okazji jazdy MZK mogłyby być formą zapłaty np. za wybrane usługi kulturalne.

"Konstytucja gwarantuje dostęp do bezpłatnej edukacji, dlatego komunikacja miejska w Opolu powinna być bezpłatna dla dzieci i młodzieży. Dla dorosłych korzystanie z komunikacji miejskiej powinno być przede wszystkim opłacalne, dlatego Kukiz’15 proponuje jednocześnie program, dzięki któremu korzystanie z komunikacji miejskiej będzie uprawniać do wysokich zniżek na produkty i usługi świadczone przez lokalnych przedsiębiorców – po to, aby w Opolu opłacało się żyć i prowadzić biznes" - podkreślił poseł. (PAP)

autor: Marek Szczepanik