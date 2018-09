Emilewicz oraz Altmaier rozmawiali w środę w Warszawie nt. polsko-niemieckich relacji gospodarczych. W czwartek minister gospodarki i energii Niemiec ma spotkać się z ministrem inwestycji i rozwoju Jerzym Kwiecińskim oraz ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim.

"Cieszymy się z rosnącej wymiany handlowej między Polską a Niemcami. Niemcy są pierwszym polskim partnerem wymiany handlowej na wspólnym europejskim rynku. To najczęściej i najchętniej wybierany rynek eksportu polskich firm. Cieszymy się, że jedna z największych inwestycji zagranicznych w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat to były inwestycje firm niemieckich. To tylko potwierdza, że klimat dla inwestorów zagranicznych w Polsce, otoczenie prawne, sprzyja temu, żeby do Polski przyjeżdżać i w Polsce prowadzić swoje inwestycje" - mówiła minister przedsiębiorczości i technologii na konferencji prasowej.

Emilewicz wyjaśniła, że rozmawiała z Altmaierem przede wszystkim o rozwoju gospodarki, o przemyśle 4.0, sztucznej inteligencji, a także elektromobilności. Podkreśliła, że Polsce zależy na bliskiej współpracy rodzimych konsorcjów naukowo-badawczych z niemieckimi firmami.

Minister poinformowała, że z Altmaierem "obiecali sobie", że w pierwszym kwartale 2019 r. zorganizowany zostanie polsko-niemiecki szczyt biznesowy dot. m.in. przemysłu 4.0. "Będziemy się starać, by takie spotkanie w Niemczech zorganizować" - podkreśliła. Potwierdził to na konferencji minister gospodarki i energii Niemiec.

Emilewicz zapewniła, że Polska chce jeszcze silniej współpracować z niemieckimi partnerami w sektorze elektromobilności, szczególnie w produkcji baterii i akumulatorów. Przypomniała, że oba kraje uczestniczą w europejskiej inicjatywie European Battery Alliance. "Chcielibyśmy wynieść tę inicjatywę na nieco wyższy poziom. Dlatego rozmawialiśmy, że zawiążemy na poziomie roboczym bliską współpracę między konsorcjami polskimi zajmującymi się rozwojem baterii jak i niemieckimi" - dodała minister. Jej zdaniem European Battery Alliance może być zalążkiem dużej europejskiej firmy takiej jak Airbus, tylko że zamiast samolotów produkowałaby nowoczesne baterie i akumulatory wykorzystywane m.in. w ekologicznym transporcie.

Altmaier zaznaczył na konferencji, że polsko-niemieckie relacje gospodarcze "znajdują się na solidnym kursie wzrostu". Dodał, że polska gospodarka rozwija się w tempie 5 proc., a niemiecka 2 proc.

"Jesteśmy zainteresowani, by zwiększyć ten potencjał (...) Chcemy doprowadzić do ścisłej wymiany i współpracy m.in. w przemyśle 4.0. Chcemy w Niemczech wypracować strategię krajową i wspólnie z Polakami mówić o tym, (...) gdzie możemy wymieniać doświadczenia" - zaznaczył niemiecki minister. (PAP)

Niemcy są największym partnerem handlowym Polski. Wymiana handlowa osiągnęła w 2017 r. rekordowe ponad 104 mld euro. (PAP)

autor: Michał Boroń