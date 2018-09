Akcjonariusze Enei wyrazili kierunkową zgodę na przystąpienie do budowy w ramach projektu Ostrołęka C, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>

Grupa Azoty szacuje, że przejęcie Grupy Compo Expert zwiększy skalę skonsolidowanych rocznych przychodów Grupy Azoty o około 1,5 mld zł, podała spółka. >>>>

Redan odnotował 7,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 9,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ING Bank Śląski zaprezentował rozwiązanie Finansowanie Faktur na konferencji fintech Finovate w Nowym Jorku.>>>>

ING Commercial Finance chce umacniać pozycję lidera faktoringu dla dużych firm i zdobyć pozycję lidera mikrofaktoringu w Polsce, poinformował ISBnews prezes ING Commercial Finance Tomasz Mazurkiewicz. >>>>

Fintechy wyraźnie ewoluują od ambicji zastąpienia tradycyjnych instytucji finansowych w kierunku usługowym dla dużych banków z utrwaloną pozycją rynkową i silną bazą klientów, ocenił w rozmowie z ISBnews wiceprezes ING Banku Śląskiego Michał Bolesławski. >>>>

ING Bank Śląski przygląda się kolejnym projektom fintech i nie wyklucza dalszych akwizycji w tym segmencie, poinformował ISBnews wiceprezes Michał Bolesławski. >>>>

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 57,3 tys. ton w sierpniu 2018 r. i była o 2% niższa r/r, podała spółka. >>>>

Stalprofil odnotował 12,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 7,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień grupy Stalprofilu obejmował na koniec czerwca ok. 450 mln zł na rynku rur izolowanych (do realizacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy) oraz ok. 200 mln zł na rynku budowy gazociągów, podała spółka. >>>>

Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) kupiła trzy drony, które usprawnią prace związane z monitorowaniem zmian na powierzchni zakładu górniczego, a także wyznaczanie objętości składowisk węgla czy kontrolę inwestycji rekultywacyjnych, podała spółka. >>>>

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Vectrę kontroli nad spółką Multimedia Polska. W tej sprawie istnieje ryzyko ograniczenia konkurencji, podał Urząd. >>>>