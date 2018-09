Famur nie zgadza się z obowiązkiem zapłaty 17,7 mln zł podatku CIT i odsetek



Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Kontrola celno-skarbowa w Famurze, przeprowadzona w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013, 2014 i 2015, będzie skutkować - w przypadku wydania decyzji podatkowej - obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 17,74 mln zł wraz z odsetkami, które na dzień publikacji raportu wynoszą ok. 4,44 mln zł, podał Famur. Spółka nie zgadza się z wnioskami organu zawartymi w wyniku kontroli i podejmie środki odwoławcze.

"Należy podkreślić, że spółka w związku z prowadzoną kontrolą i ryzykiem zakwestionowania przez organ podatkowy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat licencyjnych utworzyła już wcześniej z ostrożności rezerwę na potencjalne zobowiązania publicznoprawne w łącznej kwocie 21 189 tys. zł [...]. Utworzona rezerwa jest aktualizowana o wysokość ewentualnych odsetek. W konsekwencji wynik kontroli nie ma jakiegokolwiek wpływu na bieżące wyniki finansowe emitenta. Spółka podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, [...] zgodnie z którym przeniesienie znaku towarowego do Famur Brand Sp. z o.o. i ponoszenie przez emitenta kosztów opłat licencyjnych było zgodne z obowiązującymi w badanym okresie przepisami prawa oraz było uzasadnione zarówno gospodarczo, jak i ekonomicznie" - czytamy w komunikacie.

Famur nie zgadza się z wnioskami organu podatkowego zawartymi w wyniku kontroli i podejmie wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego działania i środki odwoławcze mające na celu obronę własnego stanowiska mając w szczególności na uwadze, że wynik kontroli nie zawiera merytorycznego uzasadnienia, ograniczając się jedynie do opisu stanu faktycznego, podkreślono także.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Skonsolidowane przychody Famuru sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r.

