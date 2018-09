Immofinanz sfinalizował transakcję sprzedaży 26% akcji CA Immo za 757,9 mln euro



Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Immofinanz sfinalizował transakcję sprzedaży pakietu ok. 26% akcji CA Immobilien Anlagen (CA Immo) na rzecz SOF-11 Starlight ze Starwood Capital Group za 757,9 mln euro, podała spółka.

"Po spłacie 250 mln euro kredytu związanego z inwestycją, przepływ gotówki netto dla Immofinanz osiągnął ok. 507,9 mln euro. Część tych środków będzie użyta w programie buybacku na 2018/19 r., który rozpoczął się 16 lipca i obejmuje do 9,7 mln akcji odpowiadających za ok. 8,66% kapitału" - czytamy w komunikacie.

W okresie całej inwestycji (ok. 2 lat) Immofinanz zrealizował całkowity zysk na sprzedaży ok. 184 mln euro. To odpowiada całkowitej stopie zwrotu na inwestycji ok. 30%, podano także.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od maja 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)