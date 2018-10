PGE chce przeznaczyć 3 mld zł na kablowanie sieci dystrybucyjnej



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje przeznaczyć 3 mld zł w najbliższych latach na kablowanie sieci dystrybucyjnej, tzn. wymianę linii napowietrznych na położone pod ziemią linie kablowe, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

"Jeśli chodzi o sieci dystrybucyjne, jest to stabilny rynek wynikający z wieloletnich umów inwestycyjnych z URE i przeznaczamy na to ok. 1,85 mld zł rocznie" - powiedział Wasiłek podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

"3 mld zł zamierzamy w najbliższych latach przeznaczyć na kablowanie naszych sieci dystrybucyjnych, co wynika z konieczności dostosowania wymagań taryfy jakościowej SAIDI i SAIFI" - dodał wiceprezes.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)