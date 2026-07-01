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Ile dziś kosztuje ropa naftowa? Dwie ważne sprawy w centrum uwagi inwestorów

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:26
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ropa, wydobycie/Shutterstock
Ropa na świecie drożeje po najmocniejszym spadku notowań w II kw. od czasu pandemii Covid-19. Inwestorzy monitorują przebieg rozmów pokojowych USA-Iran i powrót żeglugi w cieśninie Ormuz - podają maklerzy.

Po spadkach przyszło lekkie odbicie

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 69,78 USD - wyżej o 0,40 proc.

Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 73,23 USD za baryłkę, w górę o 0,38 proc.

Benchmarki straciły w II kw. po ok. 1/3 swojej wartości.

Dwie ważne sprawy w centrum uwagi inwestorów

Teraz inwestorzy monitorują przebieg rozmów pokojowych USA-Iran i powrót żeglugi w cieśninie Ormuz, co może doprowadzić do nadpodaży ropy na globalnych rynkach paliw.

Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner przybyli do stolicy Kataru, Dohy, by spotkać się z negocjatorami z tego kraju, ale nie będzie rozmów na wysokim szczeblu z przedstawicielami Iranu - informował we wtorek rzecznik MSZ Kataru Madżed Al-Ansari.

Amerykańsko-irańskie rozmowy w Dosze zapowiadał w poniedziałek prezydent USA Donald Trump.

Strona irańska zaprzeczała, ale potwierdziła wysłanie delegacji ekspertów, która ma dotrzeć do Dohy jeszcze w tym tygodniu.

Rzecznik MSZ Iranu Esmail Baghei przekazał we wtorek, że rozmowy przedstawicieli Teheranu z katarskimi mediatorami o uwolnieniu zamrożonych funduszy być może odbędą się w środę.

Bezpłatny tranzyt statków przez cieśninę Ormuz tylko przez 60 dni?

Główny irański negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf powiedział z kolei we wtorek w wywiadzie dla irańskiej telewizji państwowej, że bezpłatny tranzyt statków przez cieśninę Ormuz obowiązuje tylko przez 60 dni, zgodnie z ustaleniami zawartymi we wstępnym porozumieniu pokojowym.

Ghalibaf oświadczył, że Ormuz to suwerenna sprawa Iranu i Omanu, Teheran nigdy nie zrezygnuje ze swych praw do tej cieśniny, a ruch przez nią odbywa zgodnie z ustalaniami, które Iran określa.

Ponadto Teheran nie będzie podejmował dalszych rozmów z USA, dopóki nie zostaną spełnione warunki określone we wstępnym porozumieniu.

Waszyngton i Teheran podpisały 17 czerwca wstępne porozumienie, które przewiduje 60 dni na zawarcie ostatecznej umowy.

Ożywiony ruch w cieśninie Ormuz

Na razie ruch statków w cieśninie Ormuz wykazuje oznaki ożywienia po weekendowej "wymianie ataków" pomiędzy USA a Iranem.

"Oczekujemy, że do końca lipca uda się rozwiązać konflikt USA-Iran" - powiedziała Samantha Dart, ekonomistka w Goldman Sachs Group Inc. w dziale badań nad globalnymi rynkami towarowymi.

Normalizacja ruch oznacza nadpodaż surowca

"Gdy nastąpi normalizacja przepływów statków przez cieśninę Ormuz, wówczas może nastąpić nadpodaż ropy" - dodała.

Analitycy Goldman Sachs szacują, że nadwyżka ropy na rynkach w przyszłym roku wyniesie blisko 2 mln baryłek dziennie, nawet po uwzględnieniu uzupełniania strategicznych zapasów surowca na świecie po zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie.

Przed zbliżającą się nadwyżką globalnej podaży ropy ostrzegają też analitycy Morgan Stanley, bo przepływy ropy w cieśninie Ormuz następują szybciej niż się tego spodziewano.

Cena ropy w 2 połowie roku - prognoza

Morgan Stanley szacuje, że Brent w III i IV kw. 2026 r. może kosztować średnio 75 USD za baryłkę.

Analitycy Morgan Stanley obniżyli swoje prognozy cen dla tego benchmarku już dwukrotnie w ciągu ostatnich 2 tygodni - o 15 USD i o 5 USD. Wskazali przy tym na dużą podaż ropy naftowej z USA i słaby popyt na surowiec ze strony Chin, a to - ich zdaniem - zwiększa ryzyko nadpodaży.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: USABliski Wschódropa naftowacena ropy
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