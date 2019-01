Facebook

Trwałe usunięcie konta na Facebooku nie jest rzeczą tak prostą, jak mogłoby się wydawać. O wiele łatwiej jest profil dezaktywować – w tym przypadku wystarczy kliknąć w menu konta w prawym górnym rogu strony, wybrać kolejno: Ustawienia> Ogólne> Zarządzaj swoim kontem. Po przejechaniu w dół strony pojawi się opcja „Dezaktywuj swoje konto". Aby z serwisu zniknęły wszystkie informacje dotyczące konta należy jednak skorzystać Działu Pomocy. Przekierowuje on użytkownika do tego konkretnie linku: https://www.facebook.com/help/delete_account, pod którym znaleźć można komunikat o treści:

Jeśli uważasz, że nie będziesz już korzystać ze swojego konta na Facebooku i w związku z tym chcesz je usunąć, możemy się tym zająć. Pamiętaj, że nie będziesz mogła reaktywować swojego konta ani odzyskać żadnych treści ani informacji, które się na nim znajdowały. Jeśli nadal chcesz usunąć swoje konto, kliknij opcję „Usuń moje konto”.

Wspomniana opcja znajduje się bezpośrednio pod komunikatem.

Instagram

W przypadku Instagrama na desktopie również trzeba skorzystać z linku do specjalnej strony: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/. Po podaniu przyczyny usunięcia konta, użytkownik zostanie poproszony o wpisanie hasła w celu potwierdzenia operacji. Wówczas z serwisu zniknie konto wraz ze zdjęciami i wszystkimi danymi. Profil na Instagramie można też czasowo dezaktywować. By to zrobić wystarczy kliknąć w ikonkę naszego profilu, wybrać opcję "edytuj profil", a następnie najechać na polecenie „Tymczasowe wyłączenie konta” w prawym dolnym rogu. Po kliknięciu zostaniemy poproszeni o podanie powodu dezaktywowania konta i wpisanie hasła.

Jeśli chcemy usunąć konto na Instagramie korzystając ze smartfonu, musimy zalogować się na nasze konto przez mobilną przeglądarkę. Następnie klikamy w opcję "Edytuj profil". Na dole strony znajdziemy przycisk dezaktywacji konta.

Snapchat

Usunięcie konta na Snapchacie jest możliwe tylko i wyłącznie przez aplikację. Po jej uruchomieniu i zalogowaniu się należy przejść kolejno do: Ustawienia > Więcej informacji > Wsparcie > Learning the Basics > Account Settings > Delete an Account. Następnie użytkownik musi podać hasło i kliknąć „Continue”. Konto zostanie permanentnie usunięte po 30 dniach.