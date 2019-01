W związku z publikacją przez "Gazetę Wyborczą" stenogramu nagrania z udziałem prezesa PiS o budowie w Warszawie dwóch wieżowców, przypominamy stan finansów spółki, która miała odpowiadać za inwestycję.

W skład zarządu wchodzą Jacek Cieślikowski, współpracownik Jarosława Kaczyńskiego oraz Janina Goss, o której kilka lat temu zrobiło się głośno za sprawą pożyczki, jakiej udzieliła prezesowi PiS. W radzie nadzorczej zasiada Grzegorz Tomaszewski, kuzyn Kaczyńskiego.

Firma w zeszłym roku na tyle zainteresowała posłów opozycyjnej Platformy Obywatelskiej, że zapowiedzieli powołanie zespołu śledczego, który miał zbadać działalność przedsiębiorstwa. Przez pięć miesięcy od tamtej marcowej deklaracji nie było jednak nowych informacji w tej sprawie.

Jak wyglądają finanse Srebrnej? Wartość jej bilansu przekroczyła w 2017 roku 25 mln zł. Firma utrzymuje się głównie z zarządzania nieruchomościami. To do niej należy warszawski budynek, w którym mieści się siedziba Prawa i Sprawiedliwości. Jest również właścicielem położonego tuż obok biurowca. Niedaleko jest też kolejna nieruchomość - przy ul. Srebrnej 16.

Ogółem wartość nieruchomości w bilansie Srebrnej to niecałe 7,8 mln zł. Nie jest to jednak największa pozycja w majątku. „Środki pieniężne w kasie i na rachunkach” wyniosły w końcu 2017 roku 13 mln zł, o 1,9 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Kapitał podstawowy Srebrnej to prawie 11,8 mln zł. Jego wartość nie uległa zmianie. Za to kapitał zapasowy zwiększył się w 2017 roku roku z 7,9 mln zł do 10,1 mln zł. To zasługa zysku wypracowanego w 2016 r., który przekroczył 2,2 mln zł. 2017 rok był pod tym względem słabszy - spółka zarobiła 1,7 mln zł. Na zgromadzeniu wspólników, jakie odbyło się pod koniec czerwca zdecydowano, że i ten zysk niemal w całości zostanie zatrzymany w spółce. Na dywidendę przeznaczono jedynie 15 tys. zł.

Dokumenty spółki wskazują, że w 2017 roku zatrudniała sześciu pracowników umysłowych i 10 na stanowiskach robotniczych. Płace - łącznie z narzutami - wyniosły 2,2 mln zł. Wynagrodzenia netto trzyosobowego zarządu to niecałe 321 tys. zł, a pięcioosobowej rady nadzorczej - 186 tys.

W sprawozdaniu nie było informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości przy Srebrnej 16. O takich planach pisała w marcu zeszłego roku „Gazeta Wyborcza”. Po tych informacjach spółką zaciekawiła się PO. Miałby tam powstać jeden z najwyższych biurowców w stolicy. W raporcie kwotę 171 tys. zł ujęto jako „nakłady na planowaną inwestycję w nieruchomości przy ul. Srebrnej 16”. Ten grunt o powierzchni 5,4 tys. mkw. to najcenniejszy składnik majątku firmy. Jego wartość początkowa to 6,2 mln zł. Amortyzacja sprawiła, że w bilansie miał w końcu ub.r. wartość 4,1 mln zł.

Srebrna jest też udziałowcem kilku spółek. Udziały w trzech z nich są spisane do zera. Jedną z tych firm jest Niezależne Wydawnictwo Polskie - wydawca „Gazety Polskiej”. To nie jedyna inwestycja Srebrnej związana ze środowiskiem pisma Tomasza Sakiewicza. Inna to udziały w spółce Słowo Niezależne, do której należy portal niezalezna.pl. Największą wartość mają udziały Srebrnej w spółce Geranium - ponad 2,7 mln zł. Prowadzi ona działalność w bardzo ograniczonym zakresie. Prawie cały kapitał ma zainwestowany w kolejną spółkę - Forum, czyli wydawcę „Gazety Polskiej Codziennie”. Geranium miało w końcu 2017 r. 44 proc. akcji Forum. Kolejne 17,7 proc. należało bezpośrednio do Srebrnej (wartość w księgach - 257,8 tys. zł).

