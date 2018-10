Akcje spółki Enel SpA drożeją o 2,3 proc. - rekomendację dla walorów firmy - do "kupuj" - podwyższyli analitycy Citigroup Inc.

Tanieją akcje spółki motoryzacyjnej Volvo - o 9 proc. - firma podała, że szybciej zużywają się w jego autach ciężarowych komponenty kontroli emisji spalin, co może powodować przekroczenie limitów emisji.

TomTom zniżkuje o 8,7 proc. po ogłoszeniu końca współpracy z koncernem Volvo.

Europejskie akcje drożały w poniedziałek, za to za Oceanem notowano na koniec sesji zniżki wskaźników w reakcji na narastające napięcia geopolityczne na całym świecie.

Inwestorzy nadal obserwują rozwój konfliktu handlowego pomiędzy USA a Chinami, a także zachowania cen ropy naftowej w reakcji na rosnące napięcie na linii USA-Arabia Saudyjska po zniknięciu dziennikarza krytykującego reżim w Arabii Saudyjskiej.

Dla rynków w Europie ważne są nadal Włochy i Wielka Brytania.

Włoski rząd przyjął w poniedziałek wieczorem projekt budżetu. Plan wydatków został zaaprobowany na posiedzeniu gabinetu Giuseppe Contego tuż przed wyznaczonym terminem wysłania go do Komisji Europejskiej.

Do końca października KE oceni projekt pierwszego budżetu nowego rządu Włoch. Już wywołał on jej zaniepokojenie głównie z powodu zapisanego w nim deficytu na poziomie 2,4 procent PKB.

Przedstawiciele KE wstępnie informowali władze w Rzymie, że oczekują jego obniżenia i wywiązania się z przyjętych wcześniej zobowiązań.

Ważą się losy Brexitu Wielkiej Brytanii - w środę wieczorem w Brukseli przywódcy "27" najpierw mają wysłuchać premier Wielkiej Brytanii Theresy May, a następnie spotkają się w swoim gronie, by rozmawiać o postępach negocjacji w sprawie Brexitu. Do rozpoczęcia unijnego szczytu w środę wieczorem nie przewidziano żadnych rozmów z Wielką Brytanią na temat Brexitu.

"Musimy przygotować UE na scenariusz Brexitu bez umowy z Londynem, który jest bardziej prawdopodobny niż kiedykolwiek. KE rozpoczęła takie przygotowania. Jednak nie oznacza to, że mamy zaprzestać starań w negocjacjach" - napisał w liście do liderów UE szef RE Donald Tusk.

Na rynku paliw we wtorek ropa WTI na NYMEX tanieje o 0,4 proc. do 71,49 USD/b, podczas gdy wcześniej kosztowała ok. 72 USD/b.

Złoto drożeje o 0,1 proc. do 1.228,09 USD za uncję, najwyżej od niemal 12 tygodni.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.30

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3222,62 0,38 -2,99 DAX Niemcy 11649,14 0,30 -2,74 FTSE 100 W.Brytania 7024,04 -0,07 -2,95 CAC 40 Francja 5107,92 0,25 -3,96 IBEX 35 Hiszpania 8996,60 0,82 -2,85 FTSE MIB Włochy 19486,95 1,03 -2,87

(PAP Biznes)