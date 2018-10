"Polska zajęła 3 miejsce spośród 27 członków Unii Europejskiej w najnowszym raporcie 'Hypostat 2018', dotyczącym zmian w dostępności mieszkaniowej na przestrzeni ostatnich 10 lat" - podał PZFD. "To zestawienie dotyczące stosunku średniej ceny mieszkania do średniego przychodu gospodarstwa domowego. Im wyższa lokata danego państwa, tym bardziej poprawiła się dostępność mieszkaniowa, czyli możliwość kupna większej liczby m kw. za przeciętną krajową pensję" - przypomniano.

"Z raportu REAS 'Rynek mieszkaniowy w Polsce – II kwartał 2018 r.' wynika, że przez ostatnią dekadę na większości analizowanych rynków obserwujemy systematyczną poprawę przeciętnego wynagrodzenia w mieście do uśrednionej ceny ofertowej mieszkania". "Także z informacji podawanych przez GUS i NBP wynika, że w 2007 r. mieszkańcy Polski za przeciętną pensję mogli kupić 0,38 m kw., natomiast w 2017 r. – już 0,74 m kw." - podał PZFD.

"Prawie stuprocentowy wzrost tej wartości zawdzięczamy przede wszystkim wysokiej produkcji mieszkań. Zwiększająca się skala działalności deweloperskiej przyczyniła się do tego, że dzisiaj Polak może kupić za średnią pensję dwa razy więcej metrów kwadratowych". "Zawdzięczamy go także systematycznemu podwyższaniu wynagrodzeń, które wzrastają w szybszym tempie niż ceny nieruchomości" – dodał dyrektor PZFD.

Jak podał we wtorek GUS, według wstępnych danych, w okresie styczeń - wrzesień 2018 r. oddano do użytkowania 129,7 tys. mieszkań, tj. o 4,4 proc. więcej niż przed rokiem. Z tego deweloperzy oddali do użytkowania 77,4 tys. mieszkań (o 7,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku).

Jak przypomina PZFD, według ostatnich analiz Eurostatu, wzrost cen mieszkań w Europie jest najwyższy od 6 lat - zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. "W pierwszym kwartale 2018 roku ceny mieszkań wzrosły o 6 proc., natomiast średnie wzrosty cen mieszkań w krajach UE w tym czasie wyniosły 6,48 proc." - podał związek. Jak dodano, rekordzistą, z wartością niemal 14 proc., została Litwa.

Według GUS w okresie dziewięciu miesięcy 2018 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowy 193,3 mieszkań, tj. o 1,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem (117,5 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (71,2 tys.).

