Konsorcjum Mirbudu nie przystąpi do umowy na odcinek A1 o wartości 687 mln zł



Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Konsorcjum z udziałem PBDiM Kobylarnia i Mirbudu zdecydowało o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę autostrady A1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego, odcinka węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem), podał Mirbud.

"Decyzja o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy została podjęta z uwagi na wydłużony czas rozstrzygania przetargu oraz mający miejsce w okresie od złożenia oferty ponad przeciętny wzrost cen usług podwykonawców i materiałów. Złożona oferta, która przestała wiązać począwszy od dnia 18 września 2018 roku, nie stanowi już rentownego kontraktu" - czytamy w komunikacie.

O wyborze oferty Mirbud informował 16 lipca 2018 r. Wartość oferty wynosiła ok. 687 mln zł brutto.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 860 mln zł w 2017 r.

